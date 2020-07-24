القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، أن التحقيق جار بخصوص جريمة اختطاف الناشطة الألمانية التي تم تحريرها فجر هذا اليوم.



وقال مجلس القضاء في بيان، إنه "بإشراف محكمة تحقيق الرصافة القوات الأمنية تمكنت من تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس فجر اليوم".



وأضاف أن "التحقيق جارٍ بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الإجراءات التحقيقية".



وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صباح اليوم في بيان، أن القوات الامنية تمكنت من تحرير الناشطة الألمانية.