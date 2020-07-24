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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 11:13 ص

القبض على رجل خمسيني اغتصب طفلة عمر ها ٩ سنوات في السماوة

اعتقال
أعلنت قيادة شرطة المثنى، اعتقال  رجل خمسيني اغتصب طفلة بعمر ٩ سنوات في إحدى مناطق السماوة.  
وقال قسم الإعلام في القيادة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية تلقت أخباراً بوقوع تلك الجريمة ليتم إجراء الفحص في الطب العدلي للتأكد من حدوثها.  
واضاف البيان ، أن "مديرية شرطة السماوة شكلت فريقاً على الفور لجمع المعلومات وإلقاء القبض على المتهم والذي أعترف بجريمته ليتم بعدها تصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا وإحالته للمحكمة المختصة وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات.
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أخر تعديل: الجمعة، 24 تموز 2020 12:52 م
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