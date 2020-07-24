القبض على رجل خمسيني اغتصب طفلة عمر ها ٩ سنوات في السماوة

أعلنت قيادة شرطة المثنى، اعتقال رجل خمسيني اغتصب طفلة بعمر ٩ سنوات في إحدى مناطق السماوة.

وقال قسم الإعلام في القيادة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية تلقت أخباراً بوقوع تلك الجريمة ليتم إجراء الفحص في الطب العدلي للتأكد من حدوثها.

واضاف البيان ، أن "مديرية شرطة السماوة شكلت فريقاً على الفور لجمع المعلومات وإلقاء القبض على المتهم والذي أعترف بجريمته ليتم بعدها تصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا وإحالته للمحكمة المختصة وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات.