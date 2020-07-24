القبض على متهمين اعتديا على موظف كمركي في منفذ زرباطية

أعلنت خلية الاعلام الامني القبض على متهمين قاما بالاعتداء على موظف كمركي في منفذ زرباطية الحدودي.



وذكرت في بيان ان أعتداء حصل على موظف كمارك في منفذ زرباطية مِن قبل المتهمين ( ع ف ح ) و ( ح ف ح ) اللذين يعملان مخلصي كمرك.



واضاف وفقاً للصلاحيات الممنوحة بانفاذ القانون ومحاسبة كل مِن يتجاوز على القانون، وجهت قيادة العمليات المشتركة الفوج التاسع بالفرقة التاسعة المكلف بواجب حماية وتامين منفذ زرباطية بملاحقة المتهمين ومداهمتهما ، وقد تم القاء القبض عليهما وتسليمهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل، بتهمة الاعتداء على موظف خلال تنفيذه واجباته، مبينة ان هذا الاعتداء حصل قبل ان تتسلم القوة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ واجباتها.