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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 11:06 ص

وزير أسبق يكشف أسباب استمرار تدهور الكهرباء ويلقي اللوم على وزارة النفط

الكهرباء في العراق

كشف وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد، عن، اسباب استمرار تردي واقع الكهرباء من دون ايجاد اي حلول، محملا وزارة النفط جزء من استمرار الازمة الراهنة.
وقال وحيد في تصريح متلفز ان “المحطات العاملة الان هي نتاج لخطة 2006، حيث بلغت كلفة محطات البخار 6 مليارات دولار، وهذه الازمة تقف خلفها التدخلات السياسية.
واضاف ان “هناك اتفاقا مع وزارة النفط على استثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء خاصة ان كفاءة المحطات الغازية تفيد   العراق اكثر من البخارية  اضافة الى ان المحطات المستوردة هي غازية بخارية، والمحطات الحالية تستخدم جميع انواع الغاز والوقود.”.

 وتابع ان: “9.5 مليار دولارهي الاموال التي صرفت على الكهرباء في عهدي، في حين ان فشل قطاع الكهرباء لا زال مستمرا”، لافتا الى ان “وزارة النفط لم تساعد وزارة الكهرباء ولم تؤدي واجبها.

 

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