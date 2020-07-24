المعموري يدعو إلى صرف رواتب العقود والأجور والمحاضرين قبل عيد الاضحى

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب "برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء إلى صرف رواتب موظفي العقود والاجور والمحاضرين أسوة بالموظفين والمتقاعدين قبل حلول عيد الاضحى المبارك.



وقال المعموري : إن موظفي العقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين يترقبون قراراً حكومياً يقضي بإنصافهم والتعاطي بإيجابية مع مطالباتهم المشروعة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر وتنتظر عوائلهم هذه البشرى بعد معاناة وصبر طويلين.



وأضاف : من هنا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي" إلى إكمال فرحة العيد والإيعاز بصرف رواتب جميع الموظفين من العقود والأجور اليومية والمحاضرين المجانيين أسوة بالموظفين على الملاك الدائم والمتقاعدين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.