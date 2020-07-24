بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 تموز 2020
آخر الأخبار
الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين حصاد الزيارة الإيرانية: الكاظمي يرفض طلبا من خامنئي.. وإعادة العراق للمربع الأول القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق بعد اختطافها.. "محبة بغداد" حرة.. الجيش يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إصابة ١٢ شخصا بينهم ٣ في حالة خطيرة بمشاجرة في كربلاء تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 10:41 ص

المعموري يدعو إلى صرف رواتب العقود والأجور والمحاضرين قبل عيد الاضحى

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب "برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء إلى صرف رواتب موظفي العقود والاجور والمحاضرين أسوة بالموظفين والمتقاعدين قبل حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال المعموري : إن موظفي العقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين يترقبون قراراً حكومياً يقضي بإنصافهم والتعاطي بإيجابية مع مطالباتهم المشروعة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر وتنتظر عوائلهم هذه البشرى بعد معاناة وصبر طويلين.

وأضاف : من هنا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء "مصطفى الكاظمي" إلى إكمال فرحة العيد والإيعاز بصرف رواتب جميع الموظفين من العقود والأجور اليومية والمحاضرين المجانيين أسوة بالموظفين على الملاك الدائم والمتقاعدين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكهرباء في العراق

وزير أسبق يكشف أسباب استمرار تدهور الكهرباء ويلقي اللوم على وزارة النفط 24 تموز 2020 11:06 ص

منفذ حدودي

برلماني يكشف عن أهم أسباب الفساد في المنافذ ويدعو إلى معالجتها 24 تموز 2020 11:04 ص

b8659bc5-1dc2-42cb-b0dc-b51f6babb4cd

نائب يكشف عن أهم أسباب الفساد في المنافذ ويدعو إلى هذا الأمر 23 تموز 2020 04:07 م

وزارة الصحة

الصحة تعلن عن وصول كميات كبيرة من علاج كورونا ولن يتم طرحه في الصيدليات 23 تموز 2020 04:04 م

a8227c63-1007-4d26-97d0-f8a14e4c9d1f

العراق يتخطى حاجز 100 ألف إصابة بفيروس كورونا 23 تموز 2020 04:01 م

الدولار

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في السوق المحلية 23 تموز 2020 02:53 م

الداخلية

وزارة الداخلية: القبض على خمسة إرهابيين في محافظة صلاح الدين 23 تموز 2020 02:39 م

safe_image

وزارتا الداخلية والهجرة تبحثان ملف النازحين والعائدين إلى مناطقهم 23 تموز 2020 02:24 م

التعليقات