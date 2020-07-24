نائب : أرباح شركات الهاتف النقال خلال النصف الأول من 2020 أكبر من مبلغ العقد لثمان سنوات



كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي عن ان ارباح شركات الهاتف النقال خلال النصف الاول من 2020 اكبر من مبلغ العقد لثمان سنوات.



‎وقال الربيعي في بيان ان "حكومة الكاظمي وقعت على تجديد عقود شركات الاتصال لمدة ثمان سنوات بمبلغ يصل الى 233 مليون دولار في وقت لم تسدد الشركات الديون القديمة التي بذمتها.



‎واضاف ان مجموع الارباح التي حققتها الشركات في العراق خلال النصف الاول من 2020 اكبر من مبلغ العقد لمدة 8 سنوات.



‎واوضح الربيعي ان :مبلغ العقد يوازي ارباح الشركات لثلاثة اشهر للمعلن فقط وربما الارباح اكبر بكثير، داعيا الى :مراجعة تلك العقود وتدقيقها بشكل كبير.