بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 تموز 2020
آخر الأخبار
الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين حصاد الزيارة الإيرانية: الكاظمي يرفض طلبا من خامنئي.. وإعادة العراق للمربع الأول القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق بعد اختطافها.. "محبة بغداد" حرة.. الجيش يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إصابة ١٢ شخصا بينهم ٣ في حالة خطيرة بمشاجرة في كربلاء تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 10:38 ص

نائب : أرباح شركات الهاتف النقال خلال النصف الأول من 2020 أكبر من مبلغ العقد لثمان سنوات

علاء-الربيعي

كشف  عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي  عن ان  ارباح شركات الهاتف النقال خلال النصف الاول من 2020 اكبر من مبلغ العقد لثمان سنوات.

‎وقال الربيعي في بيان ان "حكومة الكاظمي وقعت على تجديد عقود شركات الاتصال لمدة ثمان سنوات بمبلغ يصل الى 233 مليون دولار  في وقت لم تسدد الشركات الديون القديمة التي بذمتها.

‎واضاف ان مجموع الارباح التي حققتها الشركات في العراق خلال النصف الاول من 2020  اكبر من مبلغ العقد لمدة 8 سنوات.

‎واوضح الربيعي ان :مبلغ العقد يوازي ارباح الشركات لثلاثة اشهر للمعلن فقط وربما الارباح اكبر بكثير، داعيا الى :مراجعة تلك العقود وتدقيقها بشكل كبير.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قحطان الجنابي

الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً 24 تموز 2020 01:16 م

ناشطة ألمانية

القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية 24 تموز 2020 12:06 م

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في البلاد بسبب تردي الوضع الصحي 24 تموز 2020 10:35 ص

البنتاجون

البنتاجون يعلق على حادثة اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا 24 تموز 2020 10:32 ص

باسم خشان

خشان يكشف عن تحركات انتخابية للكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية 24 تموز 2020 10:29 ص

ناشطة ألمانية

تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد 24 تموز 2020 10:23 ص

عاجل 1

عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد 24 تموز 2020 10:20 ص

محكمة ألمانية

ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة 24 تموز 2020 10:15 ص

التعليقات