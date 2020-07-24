حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في البلاد بسبب تردي الوضع الصحي

أبدت المفوضية العليا لحقوق الانسان قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية ،وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الاوكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr) ، والمستلزمات الوقائية والادوية ، مما تسبب بحصول حالات وفاة للمصابين بفيروس كورونا.



واشارت المفوضية في بيان صحفي ، الى انها تتابع من خلال فرقها الرصدية ، شحة المستلزمات الصحية والطبية وتخبط الجهات المعنية باختيار اماكن الحجر الصحي للمصابين وعدم تهيئة المستشفيات الكافية،لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الاصابات بالفيروس ، وانتهاك حق الصحة للمواطنين في عموم البلاد.



وشددت على :" ان الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من مسؤوليات وزارة الصحة ، وهي مطالبة باتخاذ القرارات المدروسة وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة الجائحة بكل السبل الممكنة".



وطالبت المفوضية وزارة الصحة بتكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية وتوفير كميات الاوكسجين الكافية للمصابين بفيروس كورونا لتجنب انهيار الوضع الصحي وحصول كارثة انسانية في البلاد.