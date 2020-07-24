بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 تموز 2020
آخر الأخبار
الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين حصاد الزيارة الإيرانية: الكاظمي يرفض طلبا من خامنئي.. وإعادة العراق للمربع الأول القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق بعد اختطافها.. "محبة بغداد" حرة.. الجيش يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إصابة ١٢ شخصا بينهم ٣ في حالة خطيرة بمشاجرة في كربلاء تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 10:35 ص

حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في البلاد بسبب تردي الوضع الصحي

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

أبدت المفوضية العليا لحقوق الانسان قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية ،وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الاوكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr) ، والمستلزمات الوقائية والادوية ، مما تسبب بحصول حالات وفاة للمصابين بفيروس كورونا.

 واشارت المفوضية في بيان  صحفي ،  الى انها تتابع من خلال فرقها الرصدية ، شحة المستلزمات الصحية والطبية وتخبط الجهات المعنية باختيار اماكن الحجر الصحي للمصابين وعدم  تهيئة المستشفيات الكافية،لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الاصابات بالفيروس ، وانتهاك حق الصحة للمواطنين في عموم البلاد.

وشددت على :" ان الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين  من مسؤوليات وزارة الصحة ، وهي مطالبة باتخاذ القرارات المدروسة وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة الجائحة بكل السبل الممكنة".

وطالبت  المفوضية وزارة الصحة بتكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية وتوفير كميات الاوكسجين الكافية للمصابين بفيروس كورونا لتجنب انهيار الوضع الصحي وحصول كارثة انسانية في البلاد.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قحطان الجنابي

الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً 24 تموز 2020 01:16 م

ناشطة ألمانية

القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية 24 تموز 2020 12:06 م

علاء-الربيعي

نائب : أرباح شركات الهاتف النقال خلال النصف الأول من 2020 أكبر من مبلغ العقد لثمان سنوات 24 تموز 2020 10:38 ص

البنتاجون

البنتاجون يعلق على حادثة اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا 24 تموز 2020 10:32 ص

باسم خشان

خشان يكشف عن تحركات انتخابية للكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية 24 تموز 2020 10:29 ص

ناشطة ألمانية

تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد 24 تموز 2020 10:23 ص

عاجل 1

عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد 24 تموز 2020 10:20 ص

محكمة ألمانية

ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة 24 تموز 2020 10:15 ص

التعليقات