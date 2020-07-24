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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 10:32 ص

البنتاجون يعلق على حادثة اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

البنتاجون
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجوي الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية. 
وروى بيان للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية أن"مقاتلة أمريكية من طراز F-15 كانت في طلعة جوية روتينية في منطقة عمل قوات التحالف في حامية التنف بسوريا، أجرت فحصا بصريا روتينيا .. لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر من الطائرة".

وقال البيان إن طيار المقاتلة الأمريكية "إف – 15" بعد أن حدّد هوية الطائرة بأنها طائرة ركاب لشركة ماهان إير، ابتعدت المقاتلة الأمريكية إلى مسافة آمنة، وشدد على أن "الاعتراض تم وفق المعايير الدولية".
وكان أفيد في وقت سابق بأن مقاتلتين أمريكيتين،  قامتا باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.
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