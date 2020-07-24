خشان يكشف عن تحركات انتخابية للكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية

كشف النائب المستقل باسم خشان عن تحركات انتخابية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول من خلالها كسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية.

وقال خزعل في تصريح صحفي، إن “الكاظمي يتعمد القول بأنه لا يمتلك كتلة داخل مجلس النواب تدعم حكومته للتغطية على فشله في إدارة الدولة وإقناع المواطنين بان البرلمان غير داعم له”، لافتا إلى إن “هذا الأمر هو جزء من الحملة الانتخابية المبكرة التي يعمل عليها الكاظمي لكسب الشارع وتشكيل كتلة برلمانية جديدة.

وأضاف أن “الكاظمي منشغل بالإعلام والترويج السياسي له أكثر من العمل الحكومي وحل المشاكل الداخلية التي تعصف بالبلاد من جميع الجوانب”، مبينا أن “حكومة الكاظمي لم تنجز أي مهام لها ولم تف بوعدها الذي قدمته لمجلس النواب بإرسال قانون الموازنة وتهيئة الظروف للانتخابات المبكرة.