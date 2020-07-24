القوات الأمنية تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس.

وقال رسول في بيان ان"القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس"، من دون ذكر التفاصيل.

وكان مسلحون اختطفوا الناشطة الالمانية قبل ايام عندما كانت تسير بدراجتها الهوائية في شارع ابي نؤاس وسط بغداد.