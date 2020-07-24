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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 24 تموز 2020 10:15 ص

ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة

محكمة ألمانية
أصدرت محكمة ألمانية، أحكاما بالسجن بحق 10 أشخاص معظمهم من اللاجئين، أدينوا باغتصاب شابة خارج ملهى ليلي في العام 2018 في قضية أشعلت غضب اليمين المتطرف ضد الأجانب.

وقضت محكمة المقاطعة في فرايبورغ على المشتبه به الرئيسي بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، بينما حكم على سبعة بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات.

وحكم على اثنين آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة شخص واحد.

وأفادت المحكمة بأن المدانين وضعوا مخدرا في شراب الضحية، التي كانت تبلغ حينها 18 عاما، ثم اقتادوها إلى بعض الشجيرات القريبة حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي في مأساة استمرت أكثر من ساعتين.

وأشارت المحكمة إلى أنه من بين المتهمين 8 لاجئين من سوريا، والآخرون من العراق وأفغانستان.

وأثارت القضية جدلا كبيرا حول سياسات الحكومة بخصوص اللاجئين، حيث خرج أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المناهض للإسلام آنذاك إلى شوارع فرايبورغ في احتجاجات مناهضة للأجانب، أعقبتها تظاهرات مضادة كبيرة.

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