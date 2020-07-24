برهم صالح: العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور

أكد الرئيس برهم صالح، أن العراق يستند في علاقاته الخارجية إلى مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادة العراق واستقراره.

جاء ذلك، بحسب بيان للرئاسة، خلال اللقاء الذي عقده صالح مع السيد بيكا هافيستو وزير الخارجية الفنلندي، الذي يزور بغداد حالياً.

ونقل البيان عن صالح تأكيده على أن العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره، إضافة إلى العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأعرب عن أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فنلندا في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مؤكداً اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، مشدداً على ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب.

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية استمرار التعاون الأمني مع فنلندا ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وشدّد الكاظمي على ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل داعش لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم.