بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 24 تموز 2020
آخر الأخبار
الجنابي: نتوقع فتح منفذ عرعر مع السعودية قريباً جداً البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين حصاد الزيارة الإيرانية: الكاظمي يرفض طلبا من خامنئي.. وإعادة العراق للمربع الأول القضاء: التحقيق جار بخصوص حادثة اختطاف الناشطة الألمانية مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق بعد اختطافها.. "محبة بغداد" حرة.. الجيش يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إصابة ١٢ شخصا بينهم ٣ في حالة خطيرة بمشاجرة في كربلاء تحرير الناشطة الألمانية التي تم اختطافها في بغداد عاجل.. القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس في بغداد ألمانيا تصدر أحكاما بالسجن ضد لاجئين من سوريا والعراق بتهمة اغتصاب فتاة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 24 تموز 2020 02:04 ص

تولى منصبه والإصابات بالفيروس2000 وصلت لـ100 ألف إصابة.. فشل ذريع للكاظمي في مواجهة كورونا

كورونا في العراق
خبراء: ليست هناك مواجهة ولا استراتيجية واضحة

حمل خبراء حكومة الكاظمي، مسؤولية تفشي فيروس كورونا في العراق، وقالوا إن الحكومة فشلت في السيطرة على الفيروس رغم بداياته الضعيفة جدًا في العراق.
 وقالوا إن تخطي الاصابات بفيروس كورونا حاجز ال100 الف إصابة، تأكيد على تردي الادارة الحكومية للفيروس والفشل في اتخاذ اجراءات قوية على مستوى الواقع لوقف تفشي الفيروس.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2361 إصابة و80 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتتخطى بذلك حاجز الـ100 ألف إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي تم فحص 16947 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 861165 نموذجاً".
وأضافت "كما تم تسجيل 2258 حالة شفاء خلال ذات المدة". وبلغ مجموع الإصابات في العراق 102226، والوفيات 4122، والشفاء 69405.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة استعدادها لاستيراد أول لقاح خاص لعلاج مرضى "كوفيد 19"، يقر علميا للاستخدام البشري في أي مكان من العالم. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريحات، أن العراق على تواصل مع جميع الجهات العملية المختصة في تصنيع اللقاحات.
وأضاف البدر، قائلا: متى ما أقر علميا للاستخدام البشري أي لقاح في أي مكان في العالم سيكون العراق من أولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه، نافيا وصول لقاح صيني – إماراتي مطلع سبتمبر المقبل لعلاج العراقيين المصابين بالجائحة. وتدارك المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، لكن ما متاح حاليا تجارب بعض نتائجها جيدة وحتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح أقر علميا للاستخدام لمرضى فيروس كورونا "كوفيد -19".
وأفادت وزارة الصحة، في بيانين، بوصول كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأكياس الدم، وسيتم توزيعها على المؤسسات الصحية لتعزيز قدراتها لمواجهة جائحة كورونا، وكشفت الصحة تخصيصها مختبرات مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب والمختبر الاستشاري مقابل مستشفى اليرموك التعليمي لفحص الـ COVID-19  للمسافرين الذين يرغبون السفر إلى خارج العراق.
وكان قد أكد الكاظمي، أنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، في بدايات منصبه، وكانت الإصابات أنذاك لا تصل 2000 حالة إصابة، تضاعفت 50 مرة خلال شهرين.
خبراء اعتبروا الفشل في مواجهة كورونا، فشل ذريع لابد أن تحاسب عليه حكومة الكاظمي.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Capture

جحيم البصرة .. الأهالي يهربون لشط العرب.. والعقارب والثعابين وأسماك القرش أخطر التهديدات 24 تموز 2020 01:22 م

البرلمان العربي

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد البرلمانيين اليمنيين 24 تموز 2020 12:39 م

الكاظمي

حصاد الزيارة الإيرانية: الكاظمي يرفض طلبا من خامنئي.. وإعادة العراق للمربع الأول 24 تموز 2020 12:24 م

مجلس النواب

مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق 24 تموز 2020 11:40 ص

الناشطة الألمانية هيلا ميفيس

بعد اختطافها.. "محبة بغداد" حرة.. الجيش يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس 24 تموز 2020 11:15 ص

روحاني والكاظمي

تداعيات الزيارة الكارثة.. الكاظمي يدفع لإيران 6 مليار دولار 24 تموز 2020 02:41 ص

الخارجية الايرانية

بوجود صواريخ وإرهاب وميليشيات.. نظام خامنئي يزعم رغبته في الحوار مع دول الخليج! 24 تموز 2020 02:21 ص

طائرة ركاب ايرانية

اعتراض طائرة ركاب.. قصة مفبركة إيرانية للتغطية على جريمة الطائرة الأوكرانية وتفجيرات طهران 23 تموز 2020 11:49 م

التعليقات