اعتراض طائرة ركاب.. قصة مفبركة إيرانية للتغطية على جريمة الطائرة الأوكرانية وتفجيرات طهران

قال خبرء لـ" بغداد بوست" إن الرواية الإيرانية السافرة حول اعتراض طائرة ركاب من قبل مقاتلة اسرائيلية، قصة مفبركة هائلة لا تستحق كل هذا الضجيج. حتى لو كانت حقيقية لأنها قد تحدث بطريق الخطأ ولا تتوازى مع جريمة قيام إيران بتعمد استهداف طائرة ركاب أوكرانية وقتل كل ركابها بدم بارد.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، زعمت بأن طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب. ونفت مصادر في تل أبيب أن تكون المقاتلة إسرائيلية وربما تكون سورية. فيما قال مصدر في مطار بيروت ل"رويترز" إن "الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، في بادئ الأمر إن المقاتلة إسرائيلية، بينما نقلت وكالات أنباء عن قائد الطائرة الإيرانية، قوله إن مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري.

خبراء قالوا، إن إيران تحاول اختلاق قصة خيالية للتغطية على أحداث وفضائح ضخمة تلاحقها، مثل تفجيرات طهران الغامضة ونسف موقع نطنز النووي وغيرها من الأحداث.

أ.ي