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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 07:45 م

بعد صواريخ الكاتيوشا.. إجهاض محاولة ميليشيات إيران استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بطائرة مسيرة

السفارة الامريكية في العراق

خبراء أمنيون: الانفلات الأمني وصل لمرحلة خطيرة وندعوا الكاظمي للحسم

في تطور جديد، ينبىء بصعوبة القادم في العراق، في ظل انفلات أمني بالغ ليس له صفة من قبل، استطاعت السلطات الأمنية إجهاض محاولة من جانبب ميليشيات إيران لاستهداف السفارة الأمريكية بطائرة مسيرة.
 وقال خبراء، إن ما يحدث في العراق أمر شديد الخطورة وعدم قدرة الكاظمي، على الحسم ستكلف العراق الكثير. 


وكانت قد أعلنت القوات الأمنية، العثور على طائرة مسيرة تحمل "مقذوفا"، في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية. وقالت الخلية في بيانها، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنة 2 كغم فوق أحد البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد، وقد تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيقات. وقال مسؤول أمني في بغداد، إنه وفق التحقيقات الأولية، فإن الطائرة، عائدة لإحدى الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، خصوصا وأن البناية، التي وجدت فيها الطائرة، تقع قرب مقرات تلك الفصائل المسلحة، ومقرات الأحزاب الداعمة لها.
وأوضح المسؤول الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وفق "ارم نيوز"، أن الطائرة المسيرة كانت بصدد استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ذات التحصين المشدد، خصوصا بعد فشل تلك الفصائل باستهداف السفارة من خلال القصف الصاروخي، الذي دائما ما تسقط الصواريخ وقذائف الهاون في المنطقة المجاورة للسفارة.
وأضاف المسؤول أن التحقيقات الأولية، تؤكد نية هذه الفصائل استهداف السفارة الأمريكية بهذه الطائرة، وأن الجهات الأمنية والمختصة، تتابع حاليا كاميرات المراقبة في منطقة الجادرية، لرصد العناصر، الذين حاولوا إطلاق تلك الطائرة مع المقذوف.
وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة.
وتتهم واشنطن كتائب ”حزب الله“ العراق، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.
الأحداث هذه تؤكد بلا مواربة، فشل صفقة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء مع خلايا الكاتيوشا الإرهابية. فهو لم يستطع أن يوقف صواريخ كتائب حزب الله العراق الإرهابية. ولم يقنعهم بضروة استتباب الأمن والاستقرار. ولذلك تم إطلاق الصواريخ أثناء زيارة جواد ظريف لبغداد قبل أيام قليلة.
خبراء وفق بغداد بوست، حذروا من مغبة الانفلات الأمني وقالوا إن ميليشيات إيران تجرب العديد من الوسائل الإرهابية، وصمت الكاظمي بهذه الطريقة سيعرض العراق لخطر داهم خلال الفترة القليلة المقبلة.
أ.ي

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