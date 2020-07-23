الصحة تعلن عن وصول كميات كبيرة من علاج كورونا ولن يتم طرحه في الصيدليات



بينت خلية الازمة النيابية، الخميس، الية توزيع علاج كورونا للمصابين بالفيروس في عموم البلاد.

وقال عضو الخلية عباس عليوي ، إن “العلاج الذي وصل من مناشئ المانية وروسية قادر على تغطية جميع المستشفيات الا انه لن يتوفر في الصيدليات والمذاخر خلال الفترة الحالية”، لافتا الى ان “وزارة الصحة قامت بتجهيز جميع المستشفيات بالعلاج الجديد”.

وأضاف، أن “المصابين الذين يلتزمون الحجر المنزلي ستصرف لهم العلاجات وفق المسحة التي اخذت منهم”، مبينا أن “الصحة لن تمنح العلاج اي شخص لم يسجل اسمه ضمن قوائمها المتعلقة بالمصابين بفيروس كورونا”.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، وصول كميات كبيرة من علاج “الاكتيمرا” وتوزيعها على دوائر صحة بغداد والمحافظات من أجل توزيعها على المصابين بفايروس كورونا.