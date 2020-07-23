العراق يتخطى حاجز 100 ألف إصابة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 2361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتخطى بذلك حاجز الـ 100 ألف إصابة في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه “تم تسجيل 2361 إصابة، موزعة على بغداد الرصافة 465، وبغداد الكرخ 376، ومدينة الطب 61، والنجف 67، والسليمانية 130، وأربيل 69، ودهوك 11، وكربلاء 176، وكركوك 132، وديالى 33، وواسط 158، والبصرة 192، وميسان 54، وبابل 154، والديوانية 92، وذي قار 43، والأنبار 17، والمثنى 72، ونينوى 28، وصلاح الدين 31.”

وأضافت، أنه “تم تسجيل 2258حالة شفاء من فيروس كورونا اليوم موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 305، بغداد / الكرخ 318، مدينة الطب 128، النجف الأشرف 119، السليمانية 39، أربيل 96، دهوك 8، كربلاء 90، كركوك 126، ديالى 75، واسط 193، البصرة 237، ميسان 86، بابل 184، الديوانية 55، ذي قار 76، الأنبار 4، المثنى ، 71 نينوى 20، صلاح الدين 28”.

والوفيات الجديدة جراء الفيروس بلغت 80 حالة، موزعة على “بغداد الرصافة 12، وبغداد الكرخ 8، ومدينة الطب 2، والنجف 1، والسليمانية 8، وأربيل 4، وكربلاء 9، وكركوك 5، وواسط 2، والبصرة 5، وميسان 2، وبابل 2، والديوانية 8، وذي قار 3، والأنبار 1، والمثنى 2، ونينوى 4، وصلاح الدين 2.”

وارتفع مجموع حالات الشفاء إلى “69405، أي بنسبة 68%، فيما ارتفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 102226، في حين أصبح مجموع الوفيات 4122 .” وفقا للبيان.





