نائبة : سائرون وتحالف القوى بعرقلان تعديل قانون الانتخابات

اتهمت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الخميس , تحالفي سائرون واتحاد القوى بعرقلة تعديل قانون الانتخابات الذي اقر مؤخرا, مبينة ان القانون الحالي باعتقاد التحالفين سوف يزيد من مقاعدهم.

وقالت جودت في تصريح لها ان ” تحالفي سائرون واتحاد القوى يقفان عائقين امام التعديلات في قانون الانتخابت وذلك لاعتقادهما بان الشكل الحالي للدوائر الانتخابية سوف يزيد من عدد مقاعدهم في الدورة الانتخابية المقبلة”.

وأضافت ان “التحالفين يصران على الإبقاء على اعتبار القضاء دائرة انتخابية في حين ان هذا الاعتبار سوف يولد لنا مجلسا مبنيا على المناطقية والعشائرية وسيكون مجلسا يطالب بالخدمات وليس مجلسا تشريعيا يعتبر النائب ممثلا عن الشعب وسيكتفي بالتمثيل المحدود” , مؤكدة ان “اعتبار المحافظة الواحدة دائرتين انتخابيتين هو الأفضل بين المقترحات التي يراد تعديلها ” .

يذكر ان رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماع امس الأربعاء لمناقشة تعديل بعض فقرات القانون واختيار الأول من نيسان او الأول من حزيران او الأول من تشرين اول من عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات .