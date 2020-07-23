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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 03:16 م

نيجيرفان بارزاني يؤكد استمرار المساندة الأمريكية لإقليم كردستان

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أكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس على ضرورة استمرار مساندة الولايات المتحدة الامريكية للإقليم .
وذكر بيان عن الرئاسة  ان بارزاني استقبل روبرت والر القنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان.
واضاف البيان انه في لقاء حضره القنصل العام الأمريكي السابق ووفد مرافق لهما، وإلى جانب تقديم التهاني للقنصل الجديد، أمل له الرئيس نيجيرفان بارزاني النجاح في مهامه معبراً عن دعمه له.
من جهته أكد القنصل التزام أمريكا باستقرار العراق وإقليم كردستان، كما أكد على دور إقليم كوردستان والأطراف والمكونات في حكم العراق، مشددا على دعم بلاده لجهود حل المشاكل وتجاوز الأزمات في العراق وإقليم كردستان.
من جانبه عبر القنصل السابق عن امتنانه وتقديره مؤكداً أنه سيواصل من منصبه الجديد العمل على تعزيز العمل المشترك والشراكة مع العراق وإقليم كوردستان.
وشدد بارزاني على موقف إقليم كردستان للعمل مع الحكومة الاتحادية العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار وحل المشاكل على أساس الدستور، حسب البيان.
وتابع البيان ان الجانبين اكدا على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، والتعاون المشترك والعمل مع التحالف الدولي ضد داعش، واستمرار المساندة الأمريكية لإقليم كردستان، ودور الإقليم في استقرار العراق، وعلى الأوضاع في الداخل ودور رئاسة الإقليم الجامع، وحماية التعايش والتسامح بين المكونات.
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