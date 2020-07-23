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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 02:53 م

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في السوق المحلية

الدولار
سجلت بورصة الكفاح، الخميس، انخفاضاً طفيفاً بأسعار صرف الدولار الاميركي.   
وكان سعر الصرف كالاتي:   
بغداد – بورصة الكفاح  
123,900  
….  
السعر في الصيرفات ( تقريبي )  
123,500  
124,250  
———————  
اربيل  
123,975  
—————  
البصرة  
123,900  
—————-  
الموصل  
123,950  
—————  
السليمانية  
124,050  

ونشر اقتصاديون مختصون قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في سوق العراق:    
اسعار مكاتب الصيرفة :  
سعر بيع الدولار : 124,250  
سعر شراء الدولار : 123,250  
————————————————————  
العملات العالمية الأجنبية  
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 115,90 دولار  
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,30 دولار  
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 684,87 ليرة تركية  
————————————————————  
المعادن  
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1875,60$  
————————————————————  

النفط  
سعر برميل نفط الخام برنـت = 44,50 دولار  
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,10 دولار  
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