أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في السوق المحلية

سجلت بورصة الكفاح، الخميس، انخفاضاً طفيفاً بأسعار صرف الدولار الاميركي.
وكان سعر الصرف كالاتي:
بغداد – بورصة الكفاح
123,900
….
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
123,500
124,250
———————
اربيل
123,975
—————
البصرة
123,900
—————-
الموصل
123,950
—————
السليمانية
124,050
ونشر اقتصاديون مختصون قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في سوق العراق:
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 124,250
سعر شراء الدولار : 123,250
————————————————————
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 115,90 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,30 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 684,87 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1875,60$
————————————————————
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 44,50 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,10 دولار
وكان سعر الصرف كالاتي:
بغداد – بورصة الكفاح
123,900
….
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
123,500
124,250
———————
اربيل
123,975
—————
البصرة
123,900
—————-
الموصل
123,950
—————
السليمانية
124,050
ونشر اقتصاديون مختصون قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في سوق العراق:
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 124,250
سعر شراء الدولار : 123,250
————————————————————
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 115,90 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,30 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 684,87 ليرة تركية
————————————————————
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1875,60$
————————————————————
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 44,50 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,10 دولار