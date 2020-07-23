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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 02:42 م

الكاظمي : نرغب في الاستفادة من التجربة الفنلندية بحل النزاعات الدولية

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أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن رغبة العراق بالاستفادة من التجربة الفنلندية من اجل حل النزاعات الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي  ان الأخير “استقبل، اليوم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو”.
وأضاف ان “هافيستو تحيات رئيسة وزراء فنلندا، السيدة سانا مارين، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وترحيبها بالخطوات التي اتخذها السيد الكاظمي، منذ توليه رئاسة الحكومة”.

وبيّن هافيستو، بحسب البيان، أن “حكومته تنظر بتقدير بالغ الى موقف العراق الواقعي والمتوازن في علاقاته مع جيرانه والمنطقة والعالم، ورغبة فنلندا في بناء أفضل العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات”.

من جانبه رحّب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بزيارة “وزير الخارجية الفنلندي والوفد المرافق له الى بغداد، وأشاد بمواقف فنلندا الإيجابية الداعمة للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين العراق والاتحاد الاوربي بشكل عام”.

وعبر الكاظمي عن “رغبة العراق في الاستفادة من تجربة ودور فنلندا في حل النزاعات الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدا  أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق، وتقديم الإسناد لها”.

واكد الكاظمي، على “رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب”، مشددا على ضرورة أن “يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل داعش لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم”.
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