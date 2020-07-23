محافظ واسط يتهم جهات سياسية منتفعة بعرقلة مشروع شركة نفط واسط



اتهم محافظ ، واسط محمد المياحي، ، جهات سياسية منتفعة بعرقلة مشروع شركة نفط واسط.

وقال المياحي، في بيان ، إنه "منذ أعوام والشارع الواسطي يطالب بحقوقه النفطية سيما بعد ان تحولت محافظة واسط الى محافظة نفطية رسمياً بعد ان أضحت تصدر مئات البراميل من النفط الخام يومياً.





وأضاف: "مراراً وتكرارا استمرت المناشدات للمطالبة بحقوق البترودولار التي أقرها القانون ، ولكن دون جدوى، وتَواصلَ الضغط الشعبي والحكومي الواسطي لتأسيس شركة نفط واسط.





وتابع المياحي بالقول: "وبالرغم من صدور قرار واضح من قبل مجلس الوزراء في كل من حكومة حيدر العبادي، وكذلك قرار مجلس الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، ينص هذان القراران بالموافقة على استحداث "شركة نفط واسط" الا ان جهات سياسية منتفعة لا تريد الخير لمحافظة واسط ، تعرقل تطبيق هذه القرارات، وإرادات سياسية تمنع تأسيس شركة نفط واسط.



وبين، أن "هذه الجهات وصل بها الحال إلى الهيمنة على التعيينات والسيطرة على المواقع والمناصب الادارية ووفق قواعد لا تمت بأي صلة لمفاهيم الحق والعدالة وتطلعات الشارع الواسطي بشكل خاص والوطني عموما.