الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء تسببت في هدر كبير للأموال

أكدت لجنة الطاقة النيابية، ، ان الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الكهرباء، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء تسببت في هدر كبير للأموال.



وقال عضو لجنة الطاقة علي العبودي إن "الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الطاقة لحل مشكلة الكهرباء.



وأضاف أن "المقارنة بين حجم الاموال الكبيرة التي خصصت لوزارة الكهرباء وما يتم انتاجه سوف نصل لاشارة واضحة بوجود هدر كبير جدا للاموال وعدم استثمار الموارد البشرية التي كانت تقاد بـ 32 الف واليوم الوزارة تقاد ب 220 الف رغم وجود العجز المالي.



وأوضح أن "الحكومة بإمكانها السير بخط متوازي لعملية الصيانة وتوفير الاحتياجات لبعض المحطات الكهربائية التي تحتاج لتخصيصات مالية، كمعالجة آنية للكهرباء.