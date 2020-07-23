نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية

استغرب نقيب الاطباء العراقيين عبد الأمير محسن الشمري، ، استثناء نقابة الاطباء من عضوية اللجنة العليا للصحة والسلامة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم أشخاصا في عضويتها لا علاقة لهم بالاوبئة.





وقال الشمري إن “النقابة تضم لجانا فنية تضم مختصين وخبراء في كافة الاختصاصات الطبية قادرة على تقديم رأي واضح وصريح بما يخص فيروس كورونا”.



وأضاف أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة تشكلت بقرارات فردية واعتمدت في عضويتها على أشخاص لا علاقة لهم بعمل الأوبئة والفيروسات”.



وابدى الشمري استغرابه من “عدم إشراك نقابة الاطباء على الرغم أن النقابة معنية تماما بقضايا معالجة وسلامة المواطنين من كورونا.