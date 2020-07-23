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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 01:41 م

نصيف: الحكومة السابقة خلفت للكاظمي تركة ثقيلة بمختلف الجوانب الادارية والمالية والسياسية

عالية نصيف


اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، ان الحكومة السابقة خلفت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تركة ثقيلة بمختلف الجوانب الادارية والمالية والسياسية.

وقالت نصيف في تصريح صحفي: إن "الملفات التي على عاتق حكومة الكاظمي كبيرة جدا"، لافتة الى أن "السابقة خلفت تركة ثقيلة بمختلف الجوانب سواء كانت الادارية او المالية او السياسية".

واضافت، ان "رئيس الوزراء يسعى لاصلاح الجهاز الاداري في الدولة من خلال تشكيل هيأة لتقييم المناصب القيادية واجراء تغييرات لبعض المدراء العامين".

واكدت ان "الكاظمي طلب من الوزراء تزويده باحصائية حول الدرجات الخاصة بالوكلاء والمدراء العامين"، معتبرة "هذه الاجراءات هي خطوات صحيحة باتجاه مكافحة الفساد واصلاح الجهاز الاداري".

وشددت نصيف على "ضرورة فتح ملفات الفساد المهمة لاسيما في مجالات النفط والكهرباء ومزاد العملة وغسيل الاموال وغيرها".

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