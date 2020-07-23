البنك المركزي : رواتب الموظفين لشهر تموز متوفرة في حساب وزارة المالية

أعلن البنك المركزي أن رواتب الموظفين لشهر تموز متوفرة في حساب وزارة المالية المفتوح لديه.



وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي، احسان الياسري، في تصريح صحفي: إن البنك المركزي خصم حوالات بقيمة خمسة ترليونات لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز».



وتوقع شمران ان تُطلق الرواتب قبل عيد الاضحى المبارك.

