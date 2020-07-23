وزير النفط : العراق تمكن من بيع النفط الخام بأسعار فاقت سعر برنت للمرة الأولى في تاريخه

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، ، إن العراق تمكن من بيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متتاليين بأسعار فاقت سعر خام برنت، للمرة الاولى في تاريخه.

وذكر عبدالجبار في تدوينة ، "عائدا لدوره الريادي في سوق الطاقة العالمي رغم المنافسة وحجم التحديات ولاول مرة في تاريخه، العراق يبيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متواليين باسعار فاقت سعر خام برنت".

واضاف: "نقطة بيضاء للمنهاج الحكومي والى مزيد من العطاء".