نائب ينتقد تعيين رئيس لجامعة تكريت عليه مؤشرات ومخالفات

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة ابراهيم الجبوري، قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليف شخص عليه مؤشرات ومخالفات، بمنصب رئيس جامعة تكريت.

وقال الجبوري، في بيان ، إن "وزير التعليم العالي اتخذ وللأسف قراراً متسرعاً وغير مدروس، بتكليف شخص بمنصب رئيس جامعة تكريت، رغم كونه ارتكب مخالفات وخروقات وتم إصدار عقوبات بحقه، وهناك أمر صادر من الوزارة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨ بعدم تسنمه أي منصب".

وتساءل بالقول: "فكيف يقوم الوزير بمخالفة قرارات سابقة صادرة من وزارته؟ وما هذه الازدواجية في التعامل مع هكذا قضايا حساسة؟".

وشدد، على "ضرورة تراجع وزير التعليم العالي عن هذا القرار"، داعيا رئيس الوزراء إلى "اتخاذ موقف تجاه هذه الازدواجية"..