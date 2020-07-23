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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 11:19 ص

الولايات المتحدة تؤكد أهمية توطيد العلاقات مع بغداد

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أكد القنصل العام الأمريكي الجديد لدى اقليم كردستان، روب وولر، الأربعاء، أهمية توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق .
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في بيان  ان بارزاني ، استقبل القنصل العام الأمريكي الجديد لدى إقليم كردستان، روب وولر"، لافتاً إلى ان "اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان الولايات المتحدة".
وقدم بارزاني، "التهاني للقنصل العام الأمريكي الجديد بمناسبة تسنمه منصبه"، متمنياً له "النجاح في أداء مهامه الجديدة وبما يعزز العلاقات القائمة ويرسخ أسس التعاون بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان".
وهناً، القنصل العام السابق ستيفن فيغن على "تسنمه مهامه الجديدة في السفارة الأمريكية ببغداد"، معربا له عن "أمله بنجاحه في مسؤولياته القادمة".
من جهته، اكد القنصل العام الأمريكي الجديد "أهمية توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق "، مبدياً "استعداد بلاده لتقديم الدعم لإقليم كردستان في مجال التنمية الاقتصادية ولا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة".
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