خبير قانوني يحذر من عقوبات دولية حال استمرار خطف الأجانب العاملين في حقوق الانسان



حذر الخبير القانوني، علي التميمي، ، من عقوبات دولية قد تطال العراق في حال استمرار عمليات الخطف للناشطين والعاملين في مجال حقوق الانسان .

وذكر التميمي في بيان " ان المادة 4 ارهاب تنطبق على عمليات الخطف التي تقع على الناشطين والعاملين في الداخل العراقي لأنها تهدد السلم و الأمن الداخلي وتدخل الرعب في نفوس الناس وإحداث الفتنه والفوضى المتواصلة والخوف".

وتابع " اما خطف الناشطين في مجال حقوق الإنسان الأجانب المتواجدين في العراق ..الضيوف ..فله أثر جد كبير على نظرة المجتمع الدولي من حيث الثقة والتعامل وخصوصا منظمات حقوق الإنسان الدولية من حيث (وجود السفارات والاستثمار ..والشركات ..وحتى الدعم الدولي ".

واكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري "مبينا انه "مهم ومهم جدا حتى يساعد على كشف الجناة الحقيقيين والفاعلين خلف الكواليس ، وايضا تعاون الناس في إيصال المعلومة عن أي خيط يوصل إلى الجناة ".



وقال ان "الحكومة العراقية أمام تحدي آخر وهو تصاعد وتيرة الخطف وخصوصا الأجانب العاملين في مجال حقوق الانسان ، لانه قد يؤدي إلى عقوبات جديدة على العراق .