المالية النيابية: تأخر صرف رواتب الموظفين ليس له مبرر بعد توفر السيولة المالية

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان تأخر صرف رواتب الموظفين ليس له مبرر بعد توفر السيولة المالية.



وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي: إن "اللجنة المالية النيابية لا تعرف شيئاً عن وضع الحكومة وتتصل بالمسؤولين في وزارة المالية دون رد"، مشيرة إلى أن "مسؤولي الوزارة يستغلون جائحة كورونا وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب".



وأضاف أنه "بعد موافقة البرلمان على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020، يفترض بالحكومة إعداد ورقة الإصلاح خلال 60 يوما وإرسالها إلى مجلس النواب".



وتابع الصفار أن "تأخر إطلاق وصرف رواتب الموظفين ليس له أي مبرر، خصوصا بعد توفر السيولة المالية وتأكيد البنك المركزي على تامين الرواتب لثلاثة أشهر"، مبديا استغرابه من "إرسال إشعار إلى المصارف الحكومية مع تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تموز".

.