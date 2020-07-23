الكربولي يؤكد استحالة إجراء انتخابات مبكرة والكاظمي غير مقتنع بإجرائها

أكد نائب رئيس تحالف القوى محمد الكربولي ، ، استحالة اجراء انتخابات نيابية مبكرة، مبينا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير مقتنع بالاصل في اجرائها.

وقال الكربولي في تصريح متلفز " كنت باجتماع مع فنيين مختصين بملف الانتخابات و اكدوا ان اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى منح مفوضية الانتخابات جميع تخصيصاتها المالية وبعدها يحتاج الى مدة سنة ونصف".

و اضاف ان " اجراء الانتخابات المبكرة في العراق يعد امرا مستحيلا".

وتابع ان " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست لديه اية اداة اقناع في التفاوضات الخارجية و لم يحقق اي نقطة من اولويات برنامجه الحكومي".

وتابع الكربولي " تندمنا على دعمنا للكاظمي و سنرجع ذلك، "مشيرا الى ان " الكاظمي لايمتلك الخلفية السياسية والعسكرية لادارة الدولة، مبينا " نحن اكبر من الكاظمي و لانستجدي منه منصبا معينا او مكسبا سياسيا".