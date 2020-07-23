حقوق الإنسان النيابية تدين اختطاف الناشطة الألمانية وتطالب الأمن بالتحرك لاطلاق سراحها

ادانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس،.

وقال رئيس اللجنة، النائب أرشد الصالحي، في بيان أن "استمرار مسلسل القتل والخطف وعدم الكشف عن الجناة وافلاتهم من العقاب قد ادى إلى انعدام ثقة الجمهور بالاجهزة الامنية المختلفة وأن اخر ما شهدناه هو اختطاف المواطنة الالمانية هيلا ميفيس التي تقيم في العراق منذ أكثر من خمس سنوات وتعمل في مجال الثقافة والفنون من وسط بغداد وهو امر مخجل ومناف لحقوق الإنسان".

وحذر، من أن "هذا الفعل سيؤدي إلى اهتزاز ثقة الدول في التعامل مع العراق في ظل انتشار السلاح المنفلت بيد جماعات خارجة عن القانون"، مطالباً الاجهزة الأمنية بـ"ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للوصول الى اطلاق سراح الناشطة في مجال الثقافة والفنون (المواطنة الألمانية هيلا ميفيس) واحترام كرامة الانسان في العراق".