بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 تموز 2020
آخر الأخبار
نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية النزاهة تصدر أوامر قبض وتحرٍّ لعددٍ من المسؤولين في قضيَّة صقر كركوك نصيف: الحكومة السابقة خلفت للكاظمي تركة ثقيلة بمختلف الجوانب الادارية والمالية والسياسية النجيفي : إيران طالبت العراق بتحويل خط الاستيراد من تركيا والاردن اليها محلل: نتمنى أن تتطور إجراءات التباعد من اجتماعي إلى سياسي مع ايران مطالبات بالكشف عن مصير الناشطة الألمانية المختطفة ببغداد .. وانتقادات لصمت حكومة الكاظمي في تقرير رسمي.. مجلس القضاء الأعلى: الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل في العراق 5862 إصابة جديدة بكورونا و165 وفاة جديدة في روسيا إيران تطيح بالصدر والمالكي بعد فشلهما.. وتتحرك صوب هادي العامري وعمار الحكيم كركوك تعلن تسجيل 129 إصابة جديدة بكورونا و122 حالة شفاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 تموز 2020 10:23 ص

حقوق الإنسان النيابية تدين اختطاف الناشطة الألمانية وتطالب الأمن بالتحرك لاطلاق سراحها

ارشد-الصالحي-التركمان
 ادانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس،.
وقال رئيس اللجنة، النائب أرشد الصالحي، في بيان أن "استمرار مسلسل القتل والخطف وعدم الكشف عن الجناة وافلاتهم من العقاب قد ادى إلى انعدام ثقة الجمهور بالاجهزة الامنية المختلفة وأن اخر ما شهدناه هو اختطاف المواطنة الالمانية هيلا ميفيس التي تقيم في العراق منذ أكثر من خمس سنوات وتعمل في مجال الثقافة والفنون من وسط بغداد  وهو امر مخجل ومناف لحقوق الإنسان".
وحذر، من أن "هذا الفعل سيؤدي إلى اهتزاز ثقة الدول في التعامل مع العراق في ظل انتشار السلاح المنفلت بيد جماعات خارجة عن القانون"، مطالباً الاجهزة الأمنية بـ"ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للوصول الى اطلاق سراح الناشطة في مجال الثقافة والفنون (المواطنة الألمانية  هيلا ميفيس) واحترام كرامة الانسان في العراق".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نقيب الاطباء العراقيين عبد الأمير محسن الشمري

نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية 23 تموز 2020 01:45 م

هيئة-نزاهة (1)

النزاهة تصدر أوامر قبض وتحرٍّ لعددٍ من المسؤولين في قضيَّة صقر كركوك 23 تموز 2020 01:43 م

عالية نصيف

نصيف: الحكومة السابقة خلفت للكاظمي تركة ثقيلة بمختلف الجوانب الادارية والمالية والسياسية 23 تموز 2020 01:41 م

أثيل النجيفي

النجيفي : إيران طالبت العراق بتحويل خط الاستيراد من تركيا والاردن اليها 23 تموز 2020 01:35 م

وزير التعليم

نائب ينتقد تعيين رئيس لجامعة تكريت عليه مؤشرات ومخالفات 23 تموز 2020 11:24 ص

391010D5-B4F3-4838-8095-73A98A341E81

الولايات المتحدة تؤكد أهمية توطيد العلاقات مع بغداد 23 تموز 2020 11:19 ص

علي التميمي

خبير قانوني يحذر من عقوبات دولية حال استمرار خطف الأجانب العاملين في حقوق الانسان 23 تموز 2020 11:16 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: تأخر صرف رواتب الموظفين ليس له مبرر بعد توفر السيولة المالية 23 تموز 2020 11:14 ص

التعليقات