التحالف الدولي: بغداد ماتزال بحاجتنا في الحرب ضد داعش

أكد التحالف الدولي، أن بغداد ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد التنظيم الذي بدأ ينشط مؤخرا في عدة مناطق في البلاد.



وقال نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن "العراقيين ما يزالون بحاجة إلى دعمنا في التخطيط والاستخبارات والقوة الجوية".



وأضاف إيكمان أن "التحالف الدولي مستمر في تقديم المشورة للقوات العراقية وشن ضربات جوية دقيقة ضد مواقع داعش في البلاد"، مشيرا الى ان "تنظيم داعش يقوم بأنشطة محدودة ولا يسيطر على مناطق على الأرض، لان قوات الأمن العراقية تقوم بتدمير أسلحته وقتل عناصره".



وتابع أن "قوات التحالف الدولي ستسلم في 25 من هذا الشهر قاعدة عسكرية أخرى للعراقيين"، موضحا أن "نجاح قوات الأمن العراقية ساهم في تخفيض أعداد قوات التحالف مقارنة بما كانت عليه أثناء فترة الحرب ضد داعش".