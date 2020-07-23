الكاظمي يطمئن على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ، اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للاطمئنان على صحته.



وأعرب الكاظمي حسب بيان لمكتبه عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور السلامة والعافية.





وعبّر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره وبالغ تقديره لرئيس مجلس الوزراء على مشاعره الأخوية النبيلة، وعن تطلعه للقاء الكاظمي في المملكة العربية السعودية بأقرب فرصة.