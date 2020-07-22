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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 تموز 2020 05:41 م

5862 إصابة جديدة بكورونا و165 وفاة جديدة في روسيا

كورونا في روسيا
سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وأشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز، فإن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 638 إصابة و19 وفاة جديدة في ارتفاع طفيف مقارنة مع أرقام أمس، في حين وصل عدد المتعافين إلى 172939 بعد تماثل 1168 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، لتبقى في المدينة 58074 حالة نشطة.
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