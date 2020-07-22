بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 تموز 2020
آخر الأخبار
نقيب الأطباء: لجنة السلامة الوطنية تشكلت بقرارات فردية وغير مهنية النزاهة تصدر أوامر قبض وتحرٍّ لعددٍ من المسؤولين في قضيَّة صقر كركوك نصيف: الحكومة السابقة خلفت للكاظمي تركة ثقيلة بمختلف الجوانب الادارية والمالية والسياسية النجيفي : إيران طالبت العراق بتحويل خط الاستيراد من تركيا والاردن اليها محلل: نتمنى أن تتطور إجراءات التباعد من اجتماعي إلى سياسي مع ايران مطالبات بالكشف عن مصير الناشطة الألمانية المختطفة ببغداد .. وانتقادات لصمت حكومة الكاظمي في تقرير رسمي.. مجلس القضاء الأعلى: الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل في العراق 5862 إصابة جديدة بكورونا و165 وفاة جديدة في روسيا إيران تطيح بالصدر والمالكي بعد فشلهما.. وتتحرك صوب هادي العامري وعمار الحكيم كركوك تعلن تسجيل 129 إصابة جديدة بكورونا و122 حالة شفاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 تموز 2020 05:37 م

إيران تطيح بالصدر والمالكي بعد فشلهما.. وتتحرك صوب هادي العامري وعمار الحكيم

الصدر والمالكي والعامري والحكيم

أكد مراقبون، أن إيران بدأت في البحث عن بدائل لاثنين من أكبر المؤثرين في المشهد السياسي في بغداد بعد 2003، وهم كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، واللذين فقدا تأثيرهما.

وبحسب صحيفة "العرب" اللندنية، أن الصدر فقد دور الإطفائي الذي تلجأ إليه إيران لامتصاص غضب الشارع العراقي ضد الحكومات المتتالية التي سيطرت عليها أحزاب حليفة لطهران، وأن زعيم التيار الصدري خسر ثقة المتظاهرين من الفئات الفقيرة والمهمشة التي كانت تمثل مركز ثقل له ولتياره.

وأضافت أن نوري المالكي يواصل دفع ضريبة مغادرته السلطة في 2014، وما جره ذلك من خسائر على مستوى عدد المقاعد البرلمانية التي يملكها وتأثيره السياسي، مستنداً إلى معلومات مسربة حول مقاطعة محتملة بعد تجاهل ظريف للمالكي خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.

وأشار مراقبون إلى ان الساحة السياسية تشهد تحولا تدريجيا في موازين القوة والتأثير يدفع ثمنه في الغالب الزعيم الديني مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اللذَان يبدو أن إيران بدأت تتخلّى عنهما وتبحث عن بدائل. 

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أنه بعد احتكاره القدرات الفريدة على قلب الموازين السياسية في الساحة الشيعية، لسنوات، يتراجع دور الصدر في المرحلة الحالية، بعد شهور من التقلبات بين التماهي تارة مع مطالب حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 2019، والتصدي لها تارة أخرى.

وعلى غير عادة ما جرى خلال الأعوام القليلة الماضية، لم يلعب الصدر دورا كبيرا في صعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيل حكومته، بالرغم من وجود أكثر من 50 مقعدا برلمانيا يتحرك بإشارة واحدة منه.

وتابعت: حتى بعد أن فقد المالكي نحو ثلاثة أرباع ثقله السياسي بين 2014 و2018، إثر تسلم زميله وغريمه في حزب الدعوة حيدر العبادي مقاليد الحكم بقي المالكي مؤثرا في تلك الأعوام، وكاد يطيح بالحكومة كلها بعد أن أطاح عبر البرلمان ببعض وزرائها.

لكن حقبة الكاظمي تقول إن المالكي لم يعد مؤثرا في الحياة السياسية العراقية، إلى درجة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاهله خلال زيارته بغداد أخيرا.

ويقول السياسي غالب الشابندر، إن مكتب المالكي يسرب أنباء عن امتعاض زعيم ائتلاف دولة القانون من عدم زيارة ظريف له، ملمحا إلى أنه سيقاطع إيران، ومشيرا إلى أن الحقيقة تقول إن إيران هي التي قاطعت المالكي بعدما احترقت ورقته.

وتكشف زيارة ظريف بالذات عن الجزء الثاني من مشهد التحول الذي تشهده السياسة الشيعية في العراق، إذ أن المسؤول الإيراني اختار أن يلتقي زعيمين سياسيين شيعيين، الأول هو هادي العامري والثاني هو عمار الحكيم. 

ويرتبط الثقل السياسي الذي يتمتع به العامري مؤخرا بكونه زعيما لتحالف الفتح، وهو تكتل برلماني يضم الممثلين السياسيين لأهم الميليشيات العراقية الموالية لإيران. 

وترتكز إيران، في تعبيرها عن مواقفها السياسية داخل العراق، على تحالف الفتح الذي يتبنى خطابا متشددا، يتطابق مع خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق والتصعيد المستمر ضد السعودية. 

ويعتقد مراقبون أن العامري بالنسبة إلى إيران بات يحتل بشكل طبيعي المنزلة التي شغلها المالكي على مدى أعوام. وفي ما يتعلق بالحكيم، فقد اكتسب زعيم تيار الحكمة أهمية بالغة، منذ تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وتبنى الحكيم شخصيا خيار ترشيح الكاظمي، وأمضى ساعات عدة في محاولات إقناع القوى الشيعية بدعمه، رافعا شعار "ضرورة حماية الدولة من الانهيار". وبشكل أو آخر، تعتقد قوى شيعية وازنة أن الكاظمي محسوب على الحكيم.

ولم يقف الحكيم عند خطوة تبني الكاظمي والتفاوض لأجل تكليفه، بل مضى إلى ما هو أبعد من ذلك عندما تكللت جهوده لأسابيع بتشكيل تحالف برلماني يضم 42 نائبا، لتغطية الحكومة الجديدة سياسيا، بعدما نأى عنها الصدر والعامري، وأعلن المالكي معارضتها. 





أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تنظيم الحمدين يسرق جزيرة موريتانية

كيف سرق تنظيم الحمدين جزيرة موريتانية جميلة.. تفاصيل وقحة 23 تموز 2020 03:04 ص

ترامب والصين

بسبب كورونا وتايوان ودعم الإرهاب في إيران .. كارت أحمر أمريكي في وجه الصين 23 تموز 2020 02:04 ص

الاسد انتخابات برلمانية مزورة

بالحديد والنار.. انتخابات برلمان الأسد البعثي تزوير وكذب وأبدية في الحكم 23 تموز 2020 01:04 ص

تدمير موقع نظنز النووي الايراني

خفايا تفجير موقع "نظنز" النووي الإيراني.. اختراق أمني وتدمير بالغ 22 تموز 2020 11:10 م

ضرب المتظاهرين امام المنطقة الخضراء

غليان في الشارع.. ضرب المعلمين المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء والتساهل مع الميليشيات 22 تموز 2020 09:09 م

الناشطة

مطالبات بالكشف عن مصير الناشطة الألمانية المختطفة ببغداد .. وانتقادات لصمت حكومة الكاظمي 22 تموز 2020 06:20 م

مجلس القضاء الأعلى

في تقرير رسمي.. مجلس القضاء الأعلى: الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل في العراق 22 تموز 2020 06:00 م

تظاهرة

المئات يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء: الفاسدون يواصلون سرقات قوت الشعب 22 تموز 2020 05:09 م

التعليقات