كركوك تعلن تسجيل 129 إصابة جديدة بكورونا و122 حالة شفاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان، إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، و122 حالة شفاء في محافظة كركوك.

وأضافت أن العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغ 3412 حالات، وشفاء 1707 حالة، ومع الأسف سجلت المحافظة 183 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن.

وأشارت دائرة صحة كركوك إلى أن 1522 حالة إصابة ما زالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.