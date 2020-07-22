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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 تموز 2020 04:17 م

الداخلية: اعتقال أكثر من 400 عنصر من داعش الإرهابي خلال شهرين

القوات الأمنية
أعلن مدير عام الاستخبارات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال أكثر من 400 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية نفذتها قوات بلاده خلال الشهرين الماضيين.

وقال أبو علي البصري، في تصريح صحفي، إن "الاستخبارات نفذت سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع) خلال أيار، وحزيران الماضيين، أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 419 إرهابيا من المطلوبين بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لخلايا داعش".

وأوضح أن عمليات القبض على هؤلاء المطلوبين جرت في محافظات بغداد، والرمادي، والبصرة، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، والسليمانية.

وأضاف البصري أن "داعش" خطط لإنشاء مخابئ لعناصره ومخازن للأسلحة بمأمن عن عمليات الرصد والمتابعة الاستخبارية، لكنه "خسرها جميعا بعمليات نوعية، ما أضعف قدرته على التجهيز اللوجستي وإعداد العبوات الناسفة".

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
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