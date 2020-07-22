القبض على شخص قتل وأصاب ستة من أفراد عائلة واحدة ببغداد

أعلن إعلام نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخص قتل وأصاب ستة من أفراد عائلة واحدة إثر خلاف اجتماعي.



وقال إعلام النجدة في بيان، إن دوريات نجدة النهروان ألقت القبض على متهم قام بإطلاق النار على منزل اقاربه بسبب خلاف عائلي مما ادى الى مقتل شخص وجرح خمسة من أفراد العائلة ولاذ بالفرار ضمن منطقة النهروان شارع الشمري.



وأوضح البيان، أنه على الفور تم توجيه الدوريات الى محل الحادث وتبين ان المتهم كان يستقل سيارة نوع (كيا بستا)، مشيرا الى انه تم نقل المصابين الى المستشفى و تعميم اوصاف الشخص والسيارة التي يستقلها على جميع الدوريات المتواجدة ضمن المنطقة .



وتابع البيان، أنه بعد فترة قصير تم القبض علية من قبل دوريات النجدة ضمن سيطرة عمار بن ياسر ولدى تفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية كلاشنكوف عدد (٢) ، مضيفا انه تم تسليمه الى الجهات المختصة لاكمال التحقيقات.