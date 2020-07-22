خريجو جامعات يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء

جدد خريجو الكليات الحكومية، اليوم الأربعاء، تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعيينهم.



وأفاد مصدر محلي، بأن العشرات من الشبان الخريجين من الجامعات تظاهروا أمام المنطقة الخضراء قرب جسر المعلق لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بتعيينهم وفق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقلصت الحكومة التعيينات على الملاك العام إلى درجة كبيرة خلال الأعوام الماضية جراء عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة.



