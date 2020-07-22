القوات العراقية والبيشمركة يتوصلان إلى اتفاق برعاية التحالف الدولي







كشف عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي عن توصل الجيش العراقي والبيشمركة إلى اتفاق برعاية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاحتواء خطر تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.



وقال الكيكي إن "مباحثات وزارتي الدفاع والبيشمركة حققت نتائج أمنية إيجابية لحل المشاكل العالقة، وإغلاق الثغرات الأمنية الهشة وإنهاء وجود داعش في المناطق المتنازع عليها الى جانب تنسيق العمليات الامنية".

وأضاف أن المباحثات "أثمرت عن اتفاق لتشكيل 4 مكاتب للتنسيق الامني بين الطرفين، أحدها في نينوى والبقية في المحافظات الأخرى".

وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من المناطق المتنازع عليها عقب تصاعد التوتر مع القوات العراقية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.