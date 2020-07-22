حقوق الانسان: تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا لنازح بمخيم العليل الثاني



قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الاربعاء، ان إدارة مخيم العليل الثاني للنازحين في محافظة نينوى قد سجلت اصابة ثانية لاحد النازحين في المخيم.



واضاف الغراوي، ان بعد الاشتباه بإصابة احد النازحين بفايروس كورونا من قبل المركز الصحي التابع للهيئة الطبية الدولية (IMC) تم احالت المشتبه به الى مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية والحميات



وكانت نتيجة الفحص موجبة . وتم العمل على نقل عائلة المصاب الى مستشفى الشفاء لأجراء الفحص المختبري للتأكد من سلامتهم.



واضاف ، ان قطاع صحة حمام العليل ومنظمة بيكاوة قامتا بتعفير وتعقيم الأدارة والقطاع الذي ظهرت به الاصابة.