البلداوي: أدوار خارجية تعمل على تشويش المشهد الأمني داخل العراق

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن هناك أدوار خارجية تعمل على تشويش المشهد الأمني داخل العراق.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن الجانب الأمني يشهد تراجعا بسبب وجود أدوار خارجية تعمل على تشويش المشهد الأمني داخل العراق اضافة الى آلية تعاطي الحكومة مع جملة ملفات مرتبطة بحياة المواطن.

وأضاف أن هناك من يحاول أن يخلق أزمة بين الحكومة والشعب وخاصة الشرائح المظلومة التي عانت ومازالت تعاني في عهد الحكومة الحالية.

وبين أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب ان يوضح جملة ملفات ويطلع تحالف الفتح عليها ويبين ما تحتاجه حكومته من اجل تجاوز العقبات وتحسين الوضع الراهن.