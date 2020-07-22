لجنة الأمن تقترح آلية لمراقبة المنافذ الحدودية من بغداد













أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ، أن خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهمة في القضاء على الفساد بالمنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي أن "خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من بينها تغيير القطعات العسكرية الماسكة للمنافذ بقوات جديدة تؤدي عملها بالتنسيق مع العمليات المشتركة تعتبر خطوة مهمة في القضاء على الفساد.

وأشار الزيادي، إلى أن "ربط المنافذ بكاميرات مراقبة ترتبط في بغداد سيسهل من عملية الإشراف والمتابعة"، مشدداً على "اهمية اعتماد كادر فني متطور يعمل باليات حديثة لتسريع عملية دخول البضائع.



ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام