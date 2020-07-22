مسؤول بالصحة: اللجنة العليا للصحة والسلامة وافقت على فرض حظر التجوال الشامل خلال العيد





أعلنت وزارة الصحة والبيئة، موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على فرض حظر التجوال الشامل خلال ايام عيد الاضحى.





وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح صحفي أن "وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى المبارك وتم اقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور اسبوع من عيد الفطر السابق والتي اسهمت بارتفاع عدد الاصابات".

وأضاف أن "الإصابات تواصل الارتفاع منذ اسابيع لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء في بغداد والمحافظات وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان، مشيرا الى انه "من الممكن انخفاض عدد الاصابات اذا استمر التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".

وشدد عبد الامير على"وجوب تركيز كل مواطن على حماية نفسه واسرته لإن الفايروس خطير ولا يمكن الاستهانة به".