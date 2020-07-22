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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 تموز 2020 03:12 م

اجتماع أزمة في برلين.. بعد اختطاف ناشطة ألمانية بارزة وسط بغداد

ناشطة ألمانية

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن وزارته دعت إلى اجتماع فريق الأزمات الخاص بها على خلفية اختطاف المواطنة الألمانية هيلا ميفيس في بغداد.

وقال ماس خلال زيارته العاصمة اليونانية أثينا، أمس، إنه لا يعتزم التصريح بشكل واضح بشأن القضية، مراعاة لمشاعر المتضررين، مضيفاً: لكننا بدأنا في وزارة الخارجية الألمانية الاهتمام بالقضية والتوصل إلى حل.

وأثار حادث الاختطاف غضب الأوساط الحقوقية والمدنية والصحافية، إذ اعتبره عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي مؤشراً خطيراً على عدم قدرة الحكومة العراقية والقوات الأمنية على حماية الرعايا الأجانب الموجودين في العراق بشكل رسمي، والذين يقدمون خدمات مستمرة إنسانية وثقافية للشعب العراقي في ظروف أحوج ما يكون الشعب إليها.

وقال البياتي، "بكل تأكيد، ومن دون إجراءات حقيقية جدية للتحقيق والمساءلة والمعاقبة، ستتكرر هذه الحالة، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب كل هذه البعثات من بغداد إلى أربيل في إقليم كردستان أو إلى خارج العراق".

وطالب البياتي، القوات الأمنية، بالقيام بواجباتها والتدخل الفوري لمعرفة مصيرها، وإطلاق سراحها، ومحاسبة الجناة بشكل سريع تقديراً لجهودها في خدمة الشعب العراقي من خلال النشاطات الإنسانية والثقافية التي تقدمها.

وعقد ائتلاف من المنظمات الحقوقية والمدنية، مؤتمراً صحافياً في مقر مؤسسة "برج بابل" دان فيه حادث الاختطاف، وطالب السلطات الأمنية بـ "وضع حد لعصابات القتل والاختطاف التي تعمل منذ سنوات ضد الناشطين العراقيين دون رادع، ما دفعها للانتقال إلى اختطاف الناشطين الأجانب".

وكتب الصحافي منتظر ناصر: "موجع خبر الاختطاف، فهذه الشقراء الأوروبية عشقت سمار أرضنا وملح ترابها، وكاسرت صقيع مدينتها بقيظ بغداد التي أحبتها وأحبت ألفتها واختلطت بأهلها، وشاركتهم منذ سنوات انفجاراتها".

وأضاف: "لم يسبق لي معرفتها أو الحديث معها، لكني ما زلت أتذكر هرعها لموقع انفجار الكرادة الشهير قبل سنوات، الذي أودى بحياة العشرات وما زالت آثاره شاخصة، أجزم أن الهدف الأول لمن قام بعملية الخطف هو أنه لا يريد لبغداد أن تكون عاصمة للسلام والاستقرار!".

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