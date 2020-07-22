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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 تموز 2020 02:43 م

محلل سياسي: وعود الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء حولت بيوت العراقيين الى زنازين

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محلل سياسي: وعود الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء حولت بيوت العراقيين الى زنازين



 دعا المحلل السياسي حازم الباوي، البرلمان الى ستجواب المسؤولين في وزارة الكهرباء بعد الوعود التي قطعوها بشأن تحسن الطاقة، لافتا الى ان الكادر المتقدم للوزارة حول بيوت العراقيين الى زنازين.


وقال الباوي ان “على البرلمان مسآءلة الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء عن حقيقة وعوده قبل ٣ شهور بان الشعب سيلمس تحسنا ملحوظا في ساعات التجهيز خلال هذا الصيف”.


واضاف ان “الوزير السابق قد اكد ان الوزارة لم تشهد سوى تغييره والابقاء على كادرها المتقدم من وكيل ومدراء عامين وغيرهم، وبالتالي فأن نواب الشعب من واجبهم استجوابهم جميعا في جلسة علنية للوقوف على اسباب تحول بيوت العراقيين الى زنازين تلفحها حرارة الصيف اللاهب”.


وبين ان “ساعات التجهيز في العام المنصرم افضل بكثير من الصيف الحالي، وهذا يدل على ان وعود الكادر المتقدم في الوزارة قد كذب بملء الفم على الشعب وتسبب بمعاناته فضلا عن هدر امواله الطائلة.

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