واشنطن تغلق قنصليّة الصين في هيوستن لحماية "الملكية الثقافية ومعلومات الأميركيين الخاصة"

أمرت الولايات المتحدة بإغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن، وهي واحدة من أصل خمس قنصليات للصين في الولايات المتحدة من أجل "حماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة"، بحسب ما أكدته الخارجية الأمريكية.



فقد أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة"، وذلك بعد احتجاج شديد من بكين على هذه الخطوة.

وأكدت المتحدثة مورغان أورتاغوس على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن "تنص اتفاقية فيينا أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد"، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

من جهتها، ووصفت بكين القرار بأنه يضر بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين "أنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل آحادي



كما أشارت شرطة مدينة هيوستون في تغريدة لها على تويتر أنه تمت مشاهدة دخان متصاعد لكن قوات الأمن "لم يسمح لها بدخول" حرم القنصلية.



يذكر أن للصين خمس قنصليات في الولايات المتحدة، وقد فتحت قنصلية هيوستون في ولاية تكساس في 1979 وتضم لوائحها 900 ألف صيني.



ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات: قانون الامن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ واتهامات بالتجسس ووضع حقوق الانسان في منطقة شينجيانغ