الطائرات المصرية بدون طيار .. كلمة السر في دحر العناصر الإرهابية على أرض الفيروز

تمكنت القوات المسلحة المصرية مساء أمس الثلاثاء، من صد هجمات لعناصر إرهابية استهدفت مقار وتجمعات أمنية في محافظة شمال سيناء وتحديدا في منطقة بئر العبد، ودمرت عبر هجمات دقيقة أرتال الإرهابيين بشكل كامل، عبر ضربات مكثفة من الطائرات المصرية.



وتشير المعلومات الاولية عن الحادث الذي سقط خلاله شهيدين من رجال القوات المسلحة المصرية، وأصيب 4 آخرين، مقابل مقتل 18 إرهابيا، أن كلمة السر في المواجهة التي دارت في محيط قرية رابعة ببئر العبد، كانت طائرات دون طيار المصرية، التي تتمتع بإمكانيات هائلة، على المستوى العسكري والاستراتيجي.



ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي، فإن قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع سلاح الجو المصري قامت بمطاردة الإرهابيين داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، وأسفر ذلك عن تصفية 18 عنصراً تكفيرياً منهم فرد كان يرتدي حزاماً ناسفاً، كما تم تدمير أربع عربات منهم ثلاث مفخخة.



مميزات الطائرات المصرية

ووفقا لما نشره موقع «Sohu » الصيني فإن القوات الجوية المصرية حصلت على عدد كبير من الطائرات المسلحة بدون طيار من طراز، Wing Loong، حيث تمتلك القاهرة 108 طائرات ، من هذا النوع وحده.



وتنقسم هذه الطائرات التي أثبتت جدارتها في استهداف الأهداف المحددة لها بدقة عالية، إلى عدد 76 طائرة طراز Wing Loong-1 حصلت عليها مصر في الفترة ما بين عامي 2015 – 2017



وتتميز هذه الطائرات بسرعتها الفائقة والتي تصل إلى 289 كم / س، بينما تستطيع البقاء في الجو حتى 20 ساعة.



ويصل مدى هذه الطائرات 4000 كم، ويصل ارتفاعها من 5000 – 6000 متر فوق سطح البحر.



بالنسبة للحمولة العسكرية لهذه الطائرات فهي قادرة على حمل 200 كج، إضافة لنقطتي تعليق أسفل الجناحين تسمحان بالتزويد بـ 4 صواريخ / قنابل + حاضن للاستطلاع والتصوير الكهروبصري.



طائرات مصممة خصيصا للمصريين

ويضم أسطول الطائرات بدون طيار المصري أيضا 32 طائرة من طراز Wing Loong-1D والتي دخلت الخدمة في 2018 ، خلال فعاليات معرض «تشوهاي Zhuhai » الصيني.



وتعد هذه الطائرة من خصوصيات الأسطول الجوى المصري حيث تم تطويرها خصيصاً على الطائرة Wing Loong-1 لتتناسب مع متطلبات القوات الجوية المصرية.



ووفقا لتقارير إعلامية يتم استخدام هذه الطائرة في مكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء المصرية، حيث تتمير النسخة الجديدة من Wing Loong-1D بأنها مصممة بالكامل من المواد المُركّبة Composite Materials بعكس النسخة Wing Loong-1 المصممة من الألومنيوم.



وبالنسبة لموصفات هذه الطائرة فهي يصل مداها في الارتفاع حتى 7500 متر، كما أنها قادرة على البقائية في الجو حتى 35 ساعة، وتصل حمولتها للضعف لتصبح 400 كج مع 4 نقاط تعليق أسفل الجناحين.



ولجانب المميزات السابقة تستطيع هذه الطائرة تنفيذ عمليات الاستطلاع كونها مزود بأول رادار بؤرة اصطناعية Synthetic Aperture Radar SAR مُطوّر خصيصا لها في الصين، والمُختص بالتصوير بالموجات الدقيقة Microwave Imaging.



وتسمح هذه الخصية لهذه الطائرات بالمسح على أوسع نطاق للتضاريس الأرضية بكامل تفاصيلها ورسم الخرائط الإلكترونية عالية الدقة.



منظومة فائقة القدرة

وتتألف المنظومة الواحدة في هذا النوع من الطائرات من 4 طائرات بالإضافة لمحطة التحكم الأرضي التي تزود بوصلات البيانات وأنظمة التحكم المباشرة لمسافة 200 كم.



وتمتلك هذه الطائرات أنظمة تحكم بالقمر الصناعي للمسافات البعيدة، ويمكنها مراقبة الحدود المصرية لمهام المراقبة و الاستطلاع بشكل دقيق بجانب المهام القتالية، لما تتمتع به من منظومة رصد كهروبصري أسفل مقدمة الهيكل.



وتستطيع هذه الطائرات حمل الذخائر المتنوعة بداية من الصواريخ الموجهة، كصاروخ BA-7 المضاد للدبابات، والذي يزن 47 كجم ، وتصل دقته لأكثر من 80% عند مداه الأقصى البالغ 7 كم.



